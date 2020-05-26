Пригожин обозвал Шнурова старикашкой и пообещал мужской разговор из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин обозвал музыканта Сергея Шнурова старикашкой, для которого нет ничего святого. В своем Instagram-аккаунте он пообещал артисту мужской разговор из-за упоминания Валерии.

Пригожин посчитал, что Шнуров пытается заполучить народную любовь своими стихами, при этом не имея с гражданами ничего общего, кроме любви к похабщине. «Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трем веселым буквам», — заявил он.

По словам продюсера, Шнурову все равно, про кого писать «грязные рифмочки»: хоть про Иисуса, хоть про Ксению Собчак. «Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям, ты далеко не красавчик», — отметил он.

Пригожин подчеркнул, что ни Шнурова, ни его жен «вообще не трогал, даже не вспоминал». «А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка», — написал он, добавив, что жена и дети — это святое, а у музыканта «стерты границы».

25 мая Шнуров посвятил матерное стихотворение Пригожину, ранее обвинившему артиста в «хайпожорстве». Исполнитель отметил, что лучше быть хайпожором, чем ******** [любителем орального секса с представителями мужского биологического пола]. Обмен колкостями между продюсером и музыкантом начался после того, как Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Валерию Шнуров упоминал лишь единожды в стихотворении от 23 мая, назвав ее «тетей Лерой».

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