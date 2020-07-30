Валерия отреагировала на слухи о гомосексуальности сына

Российская певица Валерия в эфире передачи «Алена, блин!» отреагировала на слухи о гомосексуальности ее сына Арсения Шульгина. Запись шоу опубликована на YouTube-канале Super.

Артистка заявила, что ее смешат подобные домыслы, ведь ее сын в 16 лет ушел из дома, чтобы жить с девушкой. «Он хотел самостоятельной жизни, самостоятельно хотел зарабатывать и самостоятельно жить», — пояснила исполнительница. По ее словам, Арсений «хохочет как безумный», когда читает в СМИ о том, что он гей.

Также Валерию удивили слова ведущей Алены Жигаловой, которая назвала продюсера Иосифа Пригожина гомофобом. Певица призналась, что у нее с мужем много хороших друзей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом она подчеркнула, что выступает против пропаганды однополых отношений среди детей.

В конце 2019 года сообщалось, что Арсений Шульгин попал в три аварии за одну неделю. Когда молодой человек возвращался из больницы после ДТП вблизи Санкт-Петербурга, автомобиль, в котором он ехал, врезался в автобус. 15 декабря он выложил видео с места очередного ДТП, подписав ролик словами: «Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то».