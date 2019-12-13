Сын Валерии снова попал в аварию

Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.

Арсений Шульгин рассказал, что ДТП произошло, когда он возвращался из больницы, где лежал после другой аварии. На этот раз автомобиль, в котором он ехал, врезался в автобус. По его словам, обошлось без травм. «Похоже, больше нельзя садиться в машину», — написал сын артистки.

8 декабря сообщалось, что Арсений Шульгин разбил свой Jaguar на платной трассе М-11 в районе Тосно. Он попал в ДТП на трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву. Его автомобиль занесло на дороге, и он врезался в отбойник.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Ему 21 год, он неоднократно выступал вместе с матерью.

В начале декабря сообщалось, что в российском МВД планируют наказывать агрессивных водителей при помощи страховки. Идею использовать при расчете стоимости ОСАГО дополнительный коэффициент, который отражает степень агрессивности водителя на дороге, поддержали в ГИБДД. Там утверждают, что в 85 процентах случаев причиной аварий становится нарушение правил дорожного движения.

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