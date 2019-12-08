Сын Валерии разбил свой Jaguar

Сын певицы Валерии разбил свой Jaguar на платной трассе М-11 в районе Тосно. Об этом пишет «Фонтанка».

Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву. Его автомобиль занесло на дороге, и юноша врезался в отбойник.

Фотографии с места происшествия Арсений опубликовал в своем Instagram. Сначала он опубликовал фотографию из больницы с подписью «почти добрались до Питера», а затем и разбитой машины. В подписи к посту Шульгин призвал читателей беречь себя.

«Фонтанка» сообщила, что связалась с пострадавшим, однако он попросил продолжить беседу позднее. Сообщается, что Шульгин ехал в Санкт-Петербург в компании друзей, из них сильнее всех пострадала девушка Арсения. По данным газеты, сейчас она находится в больнице с открытым переломом.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Ему 21 год, он неоднократно выступал вместе с матерью.

В начале декабря сообщалось, что в российском МВД планируют «наказывать» агрессивных водителей при помощи страховки. Идею использовать при расчете стоимости ОСАГО дополнительный коэффициент, который отражает степень агрессивности водителя на дороге, поддержали в ГИБДД. Там утверждают, что в 85 процентах случаев причиной аварий становится нарушение правил дорожного движения.

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