В России в аварии с маршруткой пострадали 26 человек

В Калуге 26 человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП с маршруткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что авария произошла на улице Георгия Амелина возле дома 29. Маршрутное такси врезалось в фонарный столб. Другие обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5 декабря в Санкт-Петербурге произошла авария с 13 автомобилями, двое человек получили травмы средней тяжести. ДТП произошло около 09:50 на Выборгском шоссе у дома номер 6. Водитель Audi 7, ехавший во втором ряду, столкнулся со стоявшим перед переходом Mercedes. После удара Audi наехал на препятствие, выехал на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 автомобилей. Отмечается, что за рулем Audi была девушка, которая проводила тест-драйв автомобиля.

В октябре в Санкт-Петербурге маршрутка, проезжая перекресток на красный свет, врезалась в трамвай. Задев трамвай, который не успел разогнаться, маршрутка опрокинулась и завалилась на бок. Другие автомобили в это время остановились. В результате аварии более 10 человек получили травмы.

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