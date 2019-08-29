Шесть россиян пострадали во вспыхнувшей на ходу маршрутке

В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области шесть человек пострадали при возгорании маршрутки во время движения. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, у маршрутки перегрелся двигатель. Водитель остановился и попытался устранить неисправность, но внезапно в салон транспортного средства выбросило охлаждающую жидкость. Из-за этого пострадали водитель и пять пассажиров, из них трое несовершеннолетних 10, 13 и 17 лет. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести, их доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Во время предварительного следствия ведомство проверит, был ли автобус исправен, когда его выпустили на линию.

Ранее, 10 августа, на 40-м километре МКАД столкнулись Tesla и эвакуатор «ГАЗель», после столкновения электромобиль загорелся. В автомобиле находились мужчина и двое детей, у детей обнаружили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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