Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

gagorun

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

«10 августа, 21:00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны», — сопроводил видеозапись комментарием пользователь @gagorun.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции, авария произошла на 40-м километре МКАД. В результате пострадали три пассажира Tesla.

По данным РЕН, водителем электромобиля оказался 41-летний бизнесмен и ученый Алексей Третьяков. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уточняется, что мужчина впал в кому и находится в реанимации.

Утром 10 августа на МКАД произошло массовое ДТП: столкнулись пять автомобилей. Авария произошла с участием двух грузовых и трех легковых машин. Пострадали четыре человека. Перекрыты три из пяти полос.

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