На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».

ДТП случилось на 74 км внутренней стороны дороги, движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы.

Как уточняет РЕН, столкнулись две грузовые и три легковые машины. Пострадали четыре человека. Перекрыты три из пяти полос. В столичном УГИБДД сообщили о трех пострадавших.

Во время аварии один из грузовиков въехал в остановку общественного транспорта. Пассажиров в этот момент на остановке не было.

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