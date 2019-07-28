Лихач на BMW протаранил легковушку на МКАД

Артур Лавров / ВКонтакте

В районе 86-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) водитель BMW протаранил легковушку, пытаясь перестроиться из крайнего правого ряда в левую полосу. Об этом сообщают «Вести.Ru». Момент ДТП, снятый видеорегистратором проезжавшего мимо автомобиля, опубликован во «ВКонтакте».

Авария произошла утром в воскресенье, 28 июля. На появившихся в сети кадрах видно, как водитель BMW на высокой скорости перестраивается из крайнего правого ряда в левую полосу и врезается в другой автомобиль. Издание уточняет, что скорость машины, из которой велась съемка, составляла 115 километров в час.

По словам очевидца, водитель BMW находился в невменяемом состоянии, хотя запаха алкоголя от него не чувствовалось.

В результате ДТП никто не получил серьезных травм.

Ранее в июле в ГИБДД выяснили, что участники дорожного движения в России чаще всего погибают из-за выезда на встречную полосу. Отмечается, что число аварий, связанных с пьяными водителями, снизилось на 17 процентов (5652), число погибших в них уменьшилось на 31,1 процента (1319), количество раненых — на 14,5 процента (7916).

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