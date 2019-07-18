Семеро россиян погибли из-за выехавшей на встречку машины

Семь человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении двух автомобилей в Туве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла на 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.

Из-за аварии водители обоих автомобилей, а также пять пассажиров Lada погибли. Среди них было трое детей в возрасте четырех, семи и 12 лет. Еще один пассажир Lada госпитализирован в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

15 июля в Якутии произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Водитель Toyota Hiace выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mitsubishi Canter. Произошло лобовое столкновение, в результате три человека погибли, столько же пострадали.

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