Смертельная авария с участием маршрутки произошла в Якутии

В Якутии произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате лобового столкновения три человека погибли, еще столько же пострадали. По неофициальным данным, водитель Toyota Hiace выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mitsubishi Canter.

Инцидент произошел на 138-м километре федеральной автодороги «Вилюй» около 11 часов (5 утра по мск). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

14 июля случилось ДТП с автобусом в Башкирии. Водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся. В нем находилось 39 пассажиров и водитель. Шесть человек погибли, 15 были госпитализированы.

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