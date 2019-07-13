Число погибших в аварии с перевернувшимся в реке УАЗом возросло

Пропавшая пассажирка перевернувшегося в воде УАЗа найдена мертвой в русле реки Шуй, сообщается на сайте Следственного комитета республики Тыва.

«В ходе проведенных поисковых работ тело 10-й пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов», — говорится в сообщении. Таким образом, число погибших увеличилось до 10, среди них семеро детей в возрасте от 2 до 11 лет. Двое мужчин выжили.

Ранее была восстановлена картина произошедшего. Утром 12 июля 14 человек ехали на внедорожнике и везли четырех живых баранов. Неподалеку от реки двух человек высадили. Предположительно, водитель не раз пересекал реку на машине вброд, но в тот раз уровень воды был выше из-за половодья.

Переезжая через реку, УАЗ остановился из-за сломавшегося двигателя. Машину стало уносить сильным течением. Двое мужчин и женщина выбрались из салона и попытались удержать микроавтобус, но он перевернулся и быстро заполнился водой. Находившиеся внутри дети и взрослые, по предварительным данным, погибли в результате утопления. Вышедшую из машины женщину унесло течением, ее искали около суток. Тело обнаружили местные жители Бай-Тайгинского района, которые обратились в полицию.

Глава региона Шолбан Кара-оол отмечал, что в трех километрах от места происшествия был мост через реку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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