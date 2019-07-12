Обнаружены выжившие в аварии с перевернувшимся в реке внедорожником

В микроавтобусе УАЗ, который перевернулся при попытке переправиться вброд через реку Шуй в Республике Тыва, находилось 12 человек. Двое из них выжили, один не найден. Погибли семеро детей и двое взрослых, сообщили «Интерфакс» в ГИБДД России.

По словам собеседника агентства, переправа осуществлялась в «необорудованном месте».

Ранее сообщалось об обнаружении тел шести несовершеннолетних и четырех взрослых с признаками утопления.

По данным следствия, в Бай-Тайгинском районе машина попыталась проехать через реку, но опрокинулась. Предположительно, водитель раньше уже проходил по этому маршруту, но в этот раз не учел уровень подъема воды во время половодья. В итоге автомобиль перевернуло сильным течением. Источник ТАСС в экстренных службах республики сообщил, что, по словам очевидцев, члены двух погибших семей были местными пастухами и ехали на пастбище пасти скот.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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