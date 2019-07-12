Раскрыты обстоятельства гибели девяти россиян в утонувшем УАЗе

Водитель перевернувшегося в Туве микроавтобуса УАЗ проигнорировал безопасный маршрут переправы через реку Шуй. Об этом во «ВКонтакте» написал глава региона Шолбан Кара-оол.

По словам Кара-оол, мост через реку Шуй находится в трех километрах от места, где утонул УАЗ, пересекающий реку.

«Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в трех километрах», — написал глава региона.

Кара-оол также перечислил имена погибших: Хомушку Олча Михайловна (42 года), Хомушку Алаш Орланович (5 класс), Салчак Угулза Робертовна (10 лет), Салчак Урана Робертовна (9 лет), Салчак Роза Робертовна (4 года), Салчак Чайзат Робертовна (2 года), Оржак Ай-Кыс Кежиковна (4 года), Алдай Орлан Сергек-оолович (40 лет). Он рассказал, что без вести пропавшую зовут Салчак Сайзана Михайловна, ей 36 лет. Ее продолжают искать.

К вечеру 12 июля из машины извлекли девять тел — двое взрослых и семеро детей. Всего в машине находились 14 человек, они везли с собой четырех живых баранов, написал Кара-оол. Известно, что двоих высадили из автомобиля перед въездом в реку, еще двое выплыли, когда автомобиль начал тонуть. Кроме того, выяснилось, что один из погибших готовился к свадьбе и ехал с чабанской стоянки.

12-13 июля в Туве объявлен траур по погибшим, добавил Кара-оол.

Ранее сообщалось, что в машине находились 12 человек. По данным следствия, в Бай-Тайгинском районе машина попыталась проехать через реку, но опрокинулась. Предположительно, водитель раньше уже проходил по этому маршруту, но в этот раз не учел уровень подъема воды во время половодья. В итоге автомобиль перевернуло сильным течением. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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