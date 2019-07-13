Раскрыты причины утопления семерых детей в реке на внедорожнике

Внедорожник УАЗ, в котором при пересечении реки Шуй в Туве погибли десять человек, остановился в воде из-за сломавшегося двигателя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Юлия Иванова.

Она рассказала, что местные жители Бай-Тайгинского района обратились в правоохранительные органы, заявив о найденных в реке телах, в том числе несовершеннолетних, с признаками утопления.

По ее словам, предварительно установлено, что 12 июля с чабанской стоянки, расположенной в местечке Кара-Суг-Аксы, выехала автомашина марки УАЗ-31512, в которой находились 12 человек, в том числе 5 взрослых и 7 детей в возрасте от 2 до 11 лет. Во время пересечения реки вброд автомашина остановилась, ее начало уносить течением, после чего трое взрослых (двое мужчин и женщина) выбрались из салона и попытались ее удержать.

Из-за сильного течения машину перевернуло. Салон автомобиля, в котором находились дети и двое взрослых, быстро заполнился водой. В живых остались двое мужчин, которые до этого вышли из машины, женщину унесло течением, ее поиски продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По словам главы региона Шолбана Кара-оол, мост через реку Шуй находится в трех километрах от места, где утонул УАЗ, пересекающий реку.

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