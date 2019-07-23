Перевернувшиеся на машине россияне скрасили ожидание «аварийки» арбузом

Unusual Crimes Barnaul / Telegram

Участники аварии в центре Барнаула устроили пикник на месте ДТП и ели арбуз с днища автомобиля, пока ждали аварийного комиссара. Видео с места аварии опубликовано в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul.

На кадрах показаны поедающие арбуз женщина и двое мужчин. Разрезанная ягода лежит на «Жигулях», которые перевернулись во время столкновения с внедорожником Nissan Terrano. Канал со ссылкой на очевидцев пишет, что женщина была за рулем иномарки, а молодые люди сидели в отечественном авто и получили небольшие травмы. Дорожную полицию они решили не вызывать, сообщает Sibnet.ru.

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