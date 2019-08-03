В центре Москвы такси столкнулось с полицейской машиной

В центре Москвы произошла авария. Утром в субботу, 3 августа, на пересечении Люсовинской и Житной улиц такси столкнулось с автомобилем полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Факт ДТП с участием полицейской машины подтвердили в столичном ГИБДД. Представитель автоинспекции подчеркнул, что автомобиль двигался со включенной мигалкой.

«Произошло ДТП с участием такси и полицейской машины, которая двигалась с включенной мигалкой. Пострадали полицейский и пассажирка такси», — рассказал собеседник агентства. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее, ночью 3 августа, авария произошла на МКАД. В Twitter «Московского транспорта» уточнили, что из-за ДТП было ограничено движение в двух рядах.

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