В центре Москвы произошла крупная авария

На Кутузовском проспекте в Москве произошла авария с участием пяти машин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка ГИБДД.

В результате аварии погиб один человек, трое пострадали, их состояние не уточняется. Как сообщает Telegram-канал «Московские новости», после столкновения некоторые люди оказались зажаты в автомобилях.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что авария произошла вблизи дома номер 33. «Пострадали семь человек, двое из них погибли. В числе пострадавших трое детей», — указал собеседник агентства. Официально эта информация не подтверждена.

Обстоятельства ДТП выясняются. Затруднения движения, по данным ГИБДД, на месте аварии нет.

В начале июня на Кутузовском проспекте произошла авария с участием автомобилей Федеральной службы охраны и МВД. Предполагается, что причиной инцидента стало то, что силовики вовремя не уступили дорогу друг другу.

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