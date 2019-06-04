Стало известно об аварии в Москве с машинами ФСО и МВД

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На Кутузовском проспекте в Москве произошла авария с участием автомобилей Федеральной службы охраны и Министерства внутренних дел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, причиной инцидента стало то, что силовики вовремя не уступили дорогу друг другу. Кроме того, машины столкнулись еще с тремя транспортными средствами. Также Telegram-канал опубликовал фотографию с поврежденной полицейской машиной.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции сообщает о происшествии с участием одной полицейской машины. Отмечается, что ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с полицейской машиной, следовавшей с включенными спецсигналами. После этого транспортное средство врезалось еще в три автомобиля.

По неофициальной информации, могли пострадать два человека.

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