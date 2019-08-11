Водитель загоревшейся на МКАД Tesla рассказал подробности аварии

Водитель электрокара Tesla, 41-летний глава компании «Арикапитал» Алексей Третьяков, рассказал телеканалу РЕН подробности ДТП, в результате которого автомобиль загорелся на МКАД.

«Я ехал по МКАДу, по левой полосе, со скоростью 100 километров в час и не заметил припаркованную машину, эвакуатор "ГАЗель"», — отметил он.

По словам Третьякова, Tesla Model 3 врезалась боком в эвакуатор, после чего загорелась. «Это неполноценный автопилот, в Model 3 функция "ассистент водителя", то есть я держал руль», — пояснил пострадавший водитель.

Ранее сообщалось, что система автоматического управления не распознала другую машину, в связи с чем автомобиль на большой скорости врезался в нее.

Авария произошла 10 августа около 21:00 на 40-м километре МКАД. В электромобиле находился Третьяков с двумя детьми. Мужчину госпитализировали. Детей осматривают врачи: у них обнаружили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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