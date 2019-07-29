Владелец Tesla бросил машину ради бесплатной подзарядки

Владелец автомобиля марки Tesla бросил свою машину на пути к другу и зарядился у ничего не подозревающего соседа. Машина простояла на зарядке около 12 часов, пока ее случайно не обнаружил садовник. Об этом сообщает Daily Mail.

Фил Фраумени, житель города Лейк-Ворт, штат Флорида, проснулся рано утром от сильного стука в дверь. На пороге стоял садовник, который попросил отогнать машину с газона. Фраумени очень удивился, поскольку свой автомобиль он оставил на подъездной дорожке.

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Оказалось, что к соседу Фраумени накануне вечером приехал гость на белой Tesla Model 3. У электромобиля разрядилась батарея, поэтому его владелец бросил машину в чужом дворе и подсоединил ее 120-вольтовый шнур к розетке Фраумени, а сам ушел в гости к другу.

Власти быстро разыскали молодого человека и объяснили ему, что так делать нельзя. Жена Фраумени, которая в это время гуляла с детьми и внуками, рассказала, что владелец Tesla даже не извинился, и что ему очень повезло, что дома был Фил, а не она сама.

Сам Фраумени отнесся к ситуации с юмором, не стал выдвигать никаких обвинений и не потребовал вернуть деньги за электроэнергию, в шутку предложив всем соседям подзарядиться от его розетки.

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