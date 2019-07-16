Tesla уличили в жульничестве

Американский производитель электромобилей Tesla при сборке модели Model 3 не проводил некоторые регламентные проверки, чтобы уложиться в сроки увеличения производства электрокаров. Об этом пишет CNBC.

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О том, что в процессе сборки не проводятся все положенные по регламенту тесты, рассказали рабочие сборочного предприятия компании под названием GA4, расположенного в Калифорнии. Рабочие также пожаловались на тяжелые условия труда.

Бывшие и нынешние сотрудники предприятия предоставили CNBC фотографии, на которых видны надтреснутые элементы Tesla Model 3 из пластика, заклеенные с помощью изоленты.

В самой компании обвинения отрицают. В Tesla заявили, что эти истории не что иное, как байки сотрудников, которые «вводят в заблуждение и не отражают практики сборки и подлинный характер работы в компании».

Ранее Tesla сообщила, что в течение второго квартала 2019 года увеличила объемы выпускаемых и доставляемых заказчикам электромобилей до рекорда. В частности, она доставила покупателям 95,2 тысячи электрокаров: 17,7 тысячи Model S и Model X, а также 77,6 тысячи Model 3. Компания заявляла, что к концу 2019 года Tesla поставит не менее 360 тысяч электрокаров, в том числе порядка 250 тысяч Model 3.

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