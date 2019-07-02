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Tesla захватила Европу

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В Европе начало стремительно расти количество продаж электрокаров Tesla на ключевых рынках. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что автопроизводителю удалось добиться успехов на таких ключевых рынках, как Норвегия и Нидерланды, где количество зарегистрированных электромобилей впервые превысило 2,5 тысячи. В Дании в июне было зарегистрировано 426 Tesla, что более чем в четыре раза превышает общее количество за весь 2018 год.

Таким образом ,Tesla приближается к намеченному показателю поставок в 90 тысяч машин. По оценке аналитиков, до конца июня было продано 88 тысяч автомобилей.

Джозеф Оша из JMP Securities отметил в записке для клиентов, что рынок недооценивает ежеквартальные продажи Model 3, в то время как спрос в США восстанавливается. По оценкам JMP Securities, общий объем поставок Tesla за счет успеха Model 3 за квартал составляет 97 тысяч автомобилей.

В мае цена акций Tesla впервые за два года упала ниже 200 долларов до 195,25 доллара за акцию. Это было вызвано опасениями, что компания не сможет выйти на необходимые показатели уровня прибыли во втором полугодии 2019 года.

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