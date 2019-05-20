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Tesla предрекли тяжелые времена

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Стоимость акций Tesla упала ниже 200 долларов впервые более чем за два года. Утром в понедельник, 20 мая, во время торгов в Нью-Йорке их цена опускалась до 195,25 доллара за акцию. Причиной стали опасения, что Tesla не сможет достичь необходимых показателей уровня прибыли во втором полугодии 2019 года, пишет Bloomberg.

Аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Айвз, ранее известный своим оптимизмом относительно будущего Tesla, считает ситуацию в Tesla крайне опасной. По его словам, есть серьезные опасения относительно перспектив роста спроса в США на модель автомобиля Model 3 во втором полугодии.

По итогам первого квартала Tesla продала 63 тысячи машин. Компания ожидает, что во втором квартале этот показатель будет на уровне 90-100 тысяч единиц, а по итогам года достигнет 360-400 тысяч. Айвз же считает достижение такого целевого показателя по итогам года фактически непосильной задачей. По его мнению, более реальными кажутся цифры в 340-355 тысяч автомобилей.

Ранее агентство Reuters рассказало, что сотрудники Tesla получили письмо от главы компании Илона Маска, в котором он анонсировал новые меры по сокращению расходов компании. По его словам, если такие меры не будут предприняты, то деньги у компании закончатся через 10 месяцев.

В апреле Tesla представила отчетность за первый квартал, согласно которой убытки компании достигли 702 миллионов долларов, что значительно выше прогнозов аналитиков.

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