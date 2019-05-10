Илона Маска раскритиковали за шутку о сексе в Tesla

Пользователи сетей пристыдили американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска за то, что он не стал осуждать пару, занимавшуюся сексом в движущейся машине Tesla с включенным автопилотом. По их мнению, такое поведение могло привести к несчастному случаю, однако предприниматель написал лишь шутливый твит. Об этом сообщает The Mirror.

Видео, на котором была запечатлена порнозвезда Тейлор Джексон со своим молодым человеком, было загружено на PornHub на прошлой неделе и собрало более двух миллионов просмотров. Генеральный директор Tesla Илон Маск также прокомментировал ролик. «Оказывается, есть больше способов использовать автопилот, чем мы могли себе вообразить. Нужно было это предвидеть», — написал он на своей странице в Twitter.

Однако поклонники предпринимателя не оценили шутку Маска. Согласно официальному заявлению Tesla, автопилот не делает машину полностью автономной, и водители всегда должны держать обе руки на руле. Подписчики стали писать, что поведение пары очень опасно и могло привести к жертвам. Некоторые вспомнили похожие случаи со смертельными исходами, когда автопилоты электромобилей не смогли распознать препятствия и врезались в них.

В апреле Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке, используя пословицы и поговорки. Так, один из русскоязычных подписчиков поинтересовался у Маска, не собирается ли он привезти на Землю инопланетян, которые поработят людей. Тот по-русски уточнил, где именно находятся инопланетяне. Получив ответ, что они живут на Марсе, он написал: «Вот где собака зарыта».

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