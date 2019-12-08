Валерия прокомментировала ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина в Ленинградской области. Об этом сообщает портал 78.ru.

Артистка рассказала, что накануне сын поделился с ней планами поехать в Санкт-Петербург, однако она не восприняла его слова всерьез. «И вот открываю Instagram и вижу, что они были как раз в дороге, в пути, и у меня прямо сердце екает — понимаю, что дорога жуткая», — добавила Валерия.

Затем она сразу позвонила Арсению, а тот в свою очередь рассказал ей об аварии и уточнил, что «только губу разбил». Певица отметила, что запланированный сыном обед все-таки состоялся, «только все покалеченные, травмированные».

По ее словам, девушку, которая была за рулем, ждет операция.

Об аварии с участием 21-летнего Арсения Шульгина стало известно ранее 8 декабря. В районе Тосно на платной трассе М-11 его Jaguar занесло на дороге и машина врезалась в отбойник.

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