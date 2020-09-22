Сын Никаса Сафронова вылетел в Турцию на помощь Рите Дакоте

Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин вылетел в Турцию, чтобы помочь певице Рите Дакоте, застрявшей в Кемере из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сам Затравкин рассказал на своей странице в Instagram.

«У женщины происходит трагедия — ребенок один, она с ним разлучена, у нее из-за этого горе. Мне захотелось ей помочь. Я посчитал, что вылететь в Турцию и разобраться на месте будет лучшим решением (...) потому, что у меня есть огромный инструментарий знаний, связей и людей», — рассказал пианист, добавив, что контакты «важных турецких чиновников и министров» у него появились после «истории с бассейном».

Затравкин отметил, что уже побывал в отеле в Кемере, где находится певица, и назвал его «одним из самых страшных мест, где он был за последние годы».

«Нет никакого контакта с менеджментом, они начали мне грубить, возмущаться, с какого перепуга я снимаю ресепшн. (...) Они, кстати, отказались от меня как от туриста, сказали, вы нам не симпатичны, мы сейчас вызовем полицию», — рассказал он, назвав действия сотрудников отеля неадекватными.

После этого, добавил сын Никаса Сафронова, он связался с представителем Дакоты и предложил помощь, оставив свои контакты, но пока певица ему не ответила.

Ранее стало известно, что турецкий отель потребовал у Затравкина деньги за ремонт сломанного им бассейна. Отец пианиста сообщил, что музыкант не может вернуться в Россию из-за того, что сотрудники гостиницы заставляют его компенсировать ремонт конструкции — турки оценили работы в 1,4 миллиона рублей. До этого сообщалось, что Затравкин получил травму во время отпуска в Турции, прыгнув в детский бассейн — он перепутал его со взрослым и в результате сильно ударился о дно коленями.