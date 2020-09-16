Турецкий отель потребовал деньги с сына Никаса Сафронова за сломанный бассейн

Турецкий отель потребовал у российского пианиста Луки Затравкина деньги за ремонт сломанного им бассейна. Об этом пишет «Собеседник.ру».

Как рассказал порталу отец Затравкина, художник Никас Сафронов, его сын не может вернуться в Россию из-за того, что сотрудники объекта размещения заставляют его компенсировать ремонт бассейна. По информации издания, турки оценили работы в 19 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей).

Как отметил Сафронов, здоровью его сына после инцидента ничто не угрожает, полученные травмы «потихоньку заживают».

«Нужно время на восстановление. Ноги еще опухшие, все в синяках. Но боли уже нет», — сказал он.

7 сентября сообщалось, что Затравкин получил травму во время отпуска в Турции, прыгнув в детский бассейн. По словам артиста, когда он отдыхал в отеле города Белек и хотел прыгнуть в бассейн, то перепутал детский со взрослым. В результате он сильно ударился о дно коленями и поломал бассейн.