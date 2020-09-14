Отец двоих детей нырнул в бассейн во время отпуска и оказался в коме

Британский турист нырнул в бассейн во время отпуска в Испании, сломал себе шею и оказался в коме. Об инциденте сообщает Metro.

Как уточняет источник, 43-летний путешественник Кристофер Уоткинс (Christopher Watkins) отдыхал в апарт-отеле Columbus в Плайя-де-лас-Америкас. В один из дней отпуска отец двоих детей неудачно нырнул в бассейн и ударился о дно головой, после чего его доставили в больницу с серьезными травмами.

Врачи сделали ему операцию и ввели в искусственную кому. Его мать, жена и двое дочерей прилетели в Испанию, чтобы быть рядом с пострадавшим. По словам его родственников, они не могли сдержать слез, когда увидели, в каком состоянии находится Уоткинс.

Семья открыла сбор средств на портале GoFundMe, чтобы накопить деньги на транспортировку британца.

Ранее в сентябре российский пианист, сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин получил травму во время отпуска в Турции, прыгнув в детский бассейн. По словам артиста, когда он отдыхал в отеле города Белек и хотел прыгнуть в бассейн, то перепутал детский и взрослый. Не заметив небольшую глубину, Затравкин сильно ударился о дно коленями и поломал бассейн.