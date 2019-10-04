Мать двоих детей внезапно впала в кому в аэропорту во время отпуска в Турции

Туристка из Великобритании потеряла сознание и впала в кому в турецком аэропорту из-за продолжительной болезни. Об этом сообщает The Sun.

36-летняя жительница Англии Виктория Лэнгфилд отдыхала в Турции с супругом Дамианом и двумя детьми. В последний день отпуска у женщины начались жуткие головные боли, а когда семья приехала в аэропорт, британка упала в обморок возле стойки регистрации.

Поскольку на момент окончания их отпуска туроператор Thomas Cook, через которого они бронировали поездку, уже обанкротился, мужу Лэнгфилд пришлось самому бегать по аэропорту и искать врача.

Другие посетители аэропорта помогли мужчине вызвать скорую помощь, и туристку доставили в местную больницу. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, а сканирование показало, что Лэнгфилд страдала от аневризмы головного мозга (выпячивание кровеносных сосудов, вызванное слабостью стенок кровеносных сосудов, — прим. «Ленты.ру»).

Доктора сказали, что были поражены стойкостью ее организма, поскольку лишь три процента пациентов с аневризмой мозга добираются до госпиталя живыми в таком критическом состоянии.

Как только состояние Виктории Лэнгфилд улучшится, ее перевезут в Англию на специальном медицинском самолете, который будет совершать посадку каждый час, чтобы не перегружать ее мозг.

В сентябре во время отпуска в кому впала еще одна британка. Туристка отправилась в шестинедельный отпуск во Вьетнам, где заболела пневмонией.

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