Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября. Как отмечает издание, в последние дни ее состояние оценивалось как критическое.

Девушка проводила каникулы в Анталье вместе с матерью. Пока мать отдыхала в шезлонге, студентка плавала в бассейне с маской. Внезапно она начала захлебываться. Ей на помощь бросились другие отдыхающие, однако, когда им удалось вытащить ее из бассейна, она уже успела наглотаться воды. В результате девушка впала в кому.

На протяжении восьми дней москвичка находилась в больнице, после чего врачи дали разрешение на ее транспортировку домой. 30 августа ее перевезли в московскую больницу. В аквапарке Sealanya Seа Park, где произошел несчастный случай, заверили, что у них не сохранилось ни одной записи с камер видеонаблюдения.

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