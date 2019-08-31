В турецком аквапарке рассказали об инциденте с впавшей в кому россиянкой

В турецком аквапарке Sealanya Seа Park рассказали об инциденте с 19-летней россиянкой, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому. Об этом в субботу, 31 августа, сообщают «Известия».

«22 августа наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали скорую», — рассказали в аквапарке.

По словам собеседников издания, девушка на протяжении восьми дней находилась в больнице, после чего врачи дали разрешение на ее транспортировку в Москву. В парке развлечений заверили, что у них не сохранилось ни одной записи с камер видеонаблюдения.

Отмечается, что ранее родственники и знакомые пострадавшей жаловались, что 22 августа в аквапарке удалили все видеозаписи с камер наблюдения. Близкие девушки просили помощи в поисках очевидцев, а также любые фото и видео.

Накануне генеральное консульство России в Анталье сообщило, что госпитализированную россиянку перевезли в Москву для дальнейшего лечения. Перелет был осуществлен поздно вечером 29 августа рейсом санитарной авиации за счет средств страхового лимита. Девушку доставили в одно из медицинских учреждений Москвы.

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