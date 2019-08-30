Еще одна молодая россиянка пострадала в бассейне в Турции и впала в кому

Студентка из Москвы впала в кому после купания в бассейне в отеле в Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

19-летняя москвичка плавала в бассейне с маской и начала захлебываться. Ее мать предполагала, что девушка просто купается, однако позже ее вытащили из воды без сознания.

После несчастного случая пострадавшую россиянку перевезли в Россию, и сейчас она лежит в коме в реанимации.

28 августа в больнице Турции скончалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которую ранее затянуло в трубу на дне бассейна. Несчастный случай произошел в одном из отелей Бодрума 18 августа. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной.

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