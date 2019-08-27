Затянутую в бассейн юную россиянку отказались перевозить домой

12-летнюю россиянку, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, решили не перевозить в Россию из-за высокого риска осложнений, пишет ТАСС со ссылкой на заведующего отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаила Русака.

Отмечается, что состояние девочки осложнилось лихорадкой. «Сегодня родители пострадавшей девочки приняли сложное решение, чтобы оставить ребенка на лечении в Турции и отказаться от транспортировки в Россию», — рассказал Русак.

Инцидент в отеле Бодрума произошел 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие гости. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек подняли ее вместе с куском трубы на руке.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице в Турции.

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