Стало известно о невозможности вернуть в Россию пострадавшую в бассейне девочку

12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в Бодруме, находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста городского комитета по здравоохранению Владимира Копылова.

По его словам, состояние ребенка остается крайне тяжелым и нестабильным. Копылов объяснил, что транспортировка сейчас может навредить пострадавшей и невозможна даже в пределах стационара. Специалист также рассказал, что девочка пережила клиническую смерть как минимум четыре раза. Наблюдается улучшение состояния дыхательной недостаточности, но у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.

Копылов добавил, что будет также решаться вопрос о необходимости выезда петербургских врачей в Турцию. Власти Петербурга, в свою очередь, заявили о готовности оказать необходимую поддержку семье пострадавшей.

Ранее, 20 августа, отец 12-летней россиянки сообщил, что состояние ребенка по-прежнему остается критическим. По его словам, на случай обратили внимание в российском МИД, с семьей связалась администрация Санкт-Петербурга и страховая компания.

Инцидент в отеле Бодрума произошел 18 августа. Руку российской девочки затянуло в трубу бассейна. По словам ее матери, первым ребенка под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие гости. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек вытащили ее вместе с куском трубы на руке.

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