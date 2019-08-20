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Отец затянутой в бассейн россиянки рассказал о ее здоровье

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Отец 12-летней россиянки, которую засосало в бассейн отеля Sunhill в Бодруме, дал комментарии о здоровье дочери. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, состояние девочки по-прежнему остается критическим. «Ту цель, которую мы для себя ставили, мы добились. На нас хотя бы обратил внимание МИД, с нами начали хотя бы нормально общаться туроператор и страховая компания, с нами уже связалась администрация Санкт-Петербурга», — рассказал мужчина и отметил, что семье обещали оказать поддержку.

18 августа руку 12-летней девочки затянуло в трубу бассейна на турецком курорте. По словам ее матери, первым ребенка под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Тогда стал звать на помощь, подключились другие гости.

Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек вытащили ее вместе с куском трубы на руке.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице города Денизли. Ее состояние оценивается как критическое.

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