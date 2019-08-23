Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности

Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей. Об этом сообщил польский турист Томаш Гручальский, который оставил свой отзыв на странице отеля на сайте Trip Advisor.

Гручальский рассказал, что несоблюдение мер безопасности привело к трагедии, произошедшей с 12-летней россиянкой. По словам туриста, когда руку девочки затянуло в трубу бассейна, никто из сотрудников отеля не пришел на помощь, родителям помогали гости отеля. Он также отметил, что насос был выключен лишь спустя 10 минут, до приезда скорой пытались реанимировать девочку сами отдыхающие.

Путешественник сообщил, что управляющий отеля не проявил никакого интереса или сочувствия к родителям ребенка. «Через несколько часов, находясь в полицейском участке для дачи показаний, мы узнали от управляющего, что вся вина за случившееся лежит на родителях девочки, так как они не проследили за ней». Гручальский отметил, что не было никаких признаков, свидетельствующих о том, что бассейн не предназначен для детей. Он также добавил, что в подобной ситуации мог оказаться и взрослый человек, так как труба насоса диаметром около 25 сантиметров ничем не прикрыта.

Инцидент в отеле Sunhill произошел 18 августа. Мать ребенка рассказала, что первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул в бассейн. Мужчина пытался вызволить пострадавшую, однако тяга в трубе насоса была слишком сильной. С помощью других гостей отеля девочку удалось достать вместе с куском трубы на руке.

Сейчас ребенок находится в глубокой коме, она пережила клиническую смерть как минимум четыре раза. По мнению руководителя клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вячеслава Афончикова, если девочка придет в сознание, ее будет ждать долгий период реабилитации.

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