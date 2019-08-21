Врачи оценили шансы на выживание затянутой в бассейн 12-летней россиянки

Российские врачи оценили состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению руководителя клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вячеслава Афончикова, у девочки мало шансов на выживание и полное восстановление. Он пояснил, что под водой у человека развивается гипоксия — кислородное голодание, которое может привести к необратимым повреждениям коры головного мозга.

Афончиков отметил, что борьба девочки за жизнь вселяет надежду. Если она придет в сознание, ее будет ждать долгий и сложный период реабилитации, который может занять более полутора лет.

Ранее в среду стало известно, что спустя четыре дня после происшествия ребенок по-прежнему остается в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Девочка находится в глубокой коме и пережила клиническую смерть как минимум четыре раза. Ее нельзя в ближайшее время перевезти в Россию, поскольку это может ей навредить.

Руку девочки затянуло в трубу бассейна в отеле Бодрума 18 августа. По словам ее матери, первым ребенка под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие гости. Руку не удалось вытащить из насоса даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек достали девочку вместе с куском трубы на руке.

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