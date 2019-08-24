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Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки

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Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось. Об этом «Фонтанке» рассказала мама девочки в субботу, 24 августа.

«Сердечко бьется ровно, давление нормализуется. Отменили два препарата из четырех», — сказала женщина.

Ранее, 23 августа, стало известно, что руководство отеля, где произошел инцидент, обвинило в случившемся родителей девочки. По словам одного из очевидцев, управляющий отелем не проявил никакого интереса или сочувствия к маме и папе ребенка. При этом признаков, свидетельствующих о том, что бассейн не предназначен для детей, не было, отметил путешественник.

Инцидент в отеле Бодрума произошел 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие гости. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек подняли ее вместе с куском трубы на руке.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице в Турции. Транспортировка девочки в Россию пока невозможна.

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