Туристка простудилась во Вьетнаме и впала в кому

Туристка из Великобритании отправилась в шестинедельный отпуск во Вьетнам, заболела пневмонией и впала в кому. Об этом сообщает The Sun.

22-летняя Мекала Осборн почувствовала боль в горле и отправилась в аптеку за обезболивающим. Однако на следующий день горло заболело сильнее и к этому добавилась высокая температура. Тогда девушка отправилась к врачу в городе Хой Ан, который диагностировал у нее бронхит и прописал ей таблетки.

Однако они не помогли: Осборн начала кашлять кровью, а дыхание стало затрудненным. Девушка обратилась за медицинской помощью, и ее поместили в больницу. Проведенный рентген, который показал, что у нее началась пневмония. Во избежание осложнений врачи ввели Осборн в состояние искусственной комы.

«Врачи сказали нам, что она может оставаться в таком состоянии до 14 дней», — рассказал изданию отчим девушки Джимми Маколей. Ее семья связывает болезнь с поездками на ночных автобусах, в системах кондиционирования которых скапливается большое количество микробов.

Семья Осборн начала сбор средств на фандрайзинговой платформе JustGiving, чтобы оплатить лечение дочери. Им удалось собрать пять тысяч фунтов (около 400 тысяч рублей).

В августе 2019 года стюардесса израильской авиакомпании El Al скончалась от кори после перелета из Нью-Йорка в Израиль.

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