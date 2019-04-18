Стюардесса подхватила вирус в поездке и впала в кому

Стюардесса израильской авиакомпании El Al подхватила корь после поездки в Нью-Йорк и впала в кому. Об этом сообщает Daily Mail.

31 марта у 43-летней бортпроводницы поднялась высокая температура, а позже случился отек мозга, вызванный острым инфекционным заболеванием.

В настоящий момент женщина находится в отделении интенсивной терапии в медицинском центре города Кфар-Сава. Она пребывает в коме уже 10 дней и не может самостоятельно дышать.

Как отмечают представители Министерства здравоохранения Израиля, стюардесса могла подхватить корь как во время нахождения в Нью-Йорке, так и в течение перелета, заразившись от одного из пассажиров.

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Отмечается, что вспышки кори в Нью-Йорке связаны с отказом некоторых родителей делать детям прививки.

Ранее в апреле власти нью-йоркского округа Рокленд объявили о чрезвычайном положении и запретили непривитым людям младше 18 лет находиться в общественных местах.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году количество заболеваний корью с января по март в четыре раза превысило показатели за аналогичный период 2018-го. Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высоким уровнем заразности. Предотвратить возникновение инфекции можно, лишь сделав прививку от кори два раза.

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