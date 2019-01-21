Туристы вернулись с увечьями из круиза на Карибы

Пассажиры лайнера Carnival Sunshine, следовавшего на Карибские острова, подали в суд на круизную компанию Three Carnival Cruise Line за полученные из-за технических неполадок травмы. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в октябре 2018 года, однако путешественники Сьюзен Оргбон, Чарльз Оргбон и Альвета Джордан Армстронг подали иск в окружной суд США только сейчас.

Пассажиры утверждают, что как только они отплыли из порта Канаверал, судно накренилось из-за сломавшихся стабилизаторов, в рузультате чего многие туристы получили увечья. Сьюзен Оргбон рассказала, что получила травму позвоночника, а ее супруг повредил запястье, когда пытался поймать ее.

По словам пострадавших, в момент наклона они находились в ресторане Sunrise. В заведении бились стекла, летала посуда и скользила мебель.

Сотрудники компании сразу же починили стабилизаторы наклона корабля, после чего лайнер продолжил плавание, однако многие пассажиры все еще были шокированы случившимся. Представители Carnival Cruise Line разослали им письма с извинениями.

В январе на одном из крупнейших круизных лайнеров вспыхнула кишечная инфекция. В результате около 167 пассажиров, путешествующих по Карибским островам на корабле Oasis of the Seas, подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой.

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