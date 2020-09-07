Сын Никаса Сафронова прыгнул в детский бассейн в Турции и поломал его

Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин получил травму во время отпуска в Турции, прыгнув в детский бассейн. Об инциденте он рассказал газете «Московский комсомолец».

Так, по словам артиста, когда он отдыхал в отеле города Белек и хотел прыгнуть в бассейн, то перепутал детский и взрослый. Не заметив небольшую глубину, Затравкин сильно ударился о дно коленями и поломал бассейн.

«Я со всех сил разбежался, прыгнул и прямо коленями воткнулся в бассейн, который затем дал трещину. Кожа заживает на море быстро, надеюсь, что еще два, три дня и будет полегче. Оба колена сейчас болят внутри, снаружи "мясо", щиплет. Но я мужчина, никогда не жалуюсь», — поделился пианист.

Теперь, как уточнил Затравкин, бассейн закрыли на ремонтные работы. Кроме того, артист поделился, что сейчас он весит около 240-250 килограммов, и отметил, что на отдыхе старается не злоупотреблять питанием.

В феврале Затравкин получил травму во время отпуска в Таиланде. Музыкант опубликовал в соцсети фотографию, на которой он запечатлен лежащим на больничной койке. По словам Затравкина, он получил травму в результате падения с лестницы.

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