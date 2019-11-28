Застрявший в унитазе сын Сафронова признался в новом страхе перед туалетами

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, признался, что переживает по поводу предстоящих перелетов после того, как застрял в туалете самолета. Об этом он рассказал в интервью агентству URA.RU.

По словам Затравкина, у него запланирован девятичасовой рейс в Хабаровск, и он сомневается, что пассажиры смогут спокойно реагировать, когда он захочет в туалет. «Я очень переживаю, смогу ли я в самолете без капитана вообще сходить в туалет, скорее всего нет», — пошутил пианист.

Кроме того, сын Никаса Сафронова отметил, что его отец, рисовавший картины в течение 25 лет, не имел такой славы в СМИ, какую обрел он, застряв в туалете.

27 ноября в сети появилось видео, на котором 29-летний Лука Затравкин, страдающий от лишнего веса, застрял в унитазе самолета и не может самостоятельно встать. Пианисту потребовалась помощь посторонних, чтобы выбраться из туалетной кабинки во время авиаперелета.

Позже Затравкин заявил, что будет судиться с человеком, распространившим это видео в сети. По его словам, люди, начавшие снимать его и зарабатывать на этом вместо того, чтобы помочь музыканту, сами показали свой уровень.

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