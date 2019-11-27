Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать. Так он прокомментировал распространившуюся в сети запись из туалета самолета, где музыкант застрял, пишет Telegram-канал издания «Подъем».

«Это дух времени. Но я найду его и подам на него в суд, и он ответит по всей строгости закона», — заключил Затравкин.

Как стало известно ранее 27 ноября, пианисту потребовалась помощь посторонних, чтобы выбраться из туалетной кабинки во время авиаперелета. Один из пассажиров решил снять происходящее на видео и разместить в сети. На кадрах ролика видно, как 29-летний мужчина, страдающий от лишнего веса, застрял в унитазе и не может самостоятельно встать. «Я не умру в туалете!» — кричит Затравкин. После чего другие пассажиры и бортпроводники начинают вытягивать его оттуда за руки и, в конце концов, помогают музыканту выйти.

Отмечается, что изначально информация об инциденте появилась в Telegram-канале «Небожена», приписываемом российской журналистке Божене Рынске. По его информации, инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, на борту Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву. В посте также указано, что подобные ситуации происходили с Затравкиным неоднократно.

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