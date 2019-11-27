Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета и попал на видео

eg.ru

Сыну российского художника Никаса Сафронова, пианисту Луке Затравкину потребовалась помощь посторонних, чтобы выбраться из туалетной кабинки во время авиаперелета. Видеозапись произошедшего в среду, 27 ноября, опубликовала «Экспресс-газета».

На кадрах ролика видно, как 29-летний мужчина, страдающий от лишнего веса, застрял в унитазе и не может самостоятельно встать. «Я не умру в туалете!» — кричит Затравкин. После чего другие пассажиры и бортпроводники начинают вытягивать его оттуда за руки и, в конце концов, помогают музыканту выйти.

Отмечается, что изначально информация об инциденте появилась в Telegram-канале «Небожена», приписываемом российской журналистке Божене Рынске. По его информации, инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, на борту Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву. В посте также указано, что подобные ситуации происходили с Затравкиным неоднократно.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!