Сын Никаса Сафронова упал с лестницы в Таиланде

Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин получил травму во время отпуска в Таиланде. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Музыкант опубликовал в соцсети фотографию, на которой он запечатлен лежащим на больничной койке. По словам Затравкина, он получил травму в результате падения с лестницы. Сын Сафронова также добавил, что врач его осмотрел, выписал курс уколов и выдал для лечения крем.

«Есть надежда, — несмотря на то что хруст был сильный, — что это не перелом, а ушиб или растяжение. Но в любом случае я выдержу это испытание», — заключил автор поста.

2 декабря прошлого года сообщалось, что Затравкину, застрявшему в унитазе в туалете самолета, хотят отрезать часть желудка для сброса веса.

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