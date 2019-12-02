Застрявшему в туалете сыну Сафронова захотели отрезать желудок

Российскому пианисту Луке Затравкину, застрявшему в унитазе на самолете, хотят отрезать часть желудка для сброса веса. Об этом его отец, художник Никас Сафронов, рассказал порталу Starhit в понедельник, 2 декабря.

Сафронов признался, что ранее заставил сына сесть на диету, и тот за восемь месяцев похудел до 73 килограммов со 159. «Был неправ, нельзя действовать такими драконовскими методами», — отметил он.

«Лука глотал таблетки, отбивающие аппетит. Потом обвисшую кожу убирали хирургическим путем. После операции у него образовался тромб. И сын начал заедать стресс. В результате набрал еще больше! Сейчас уже обратился к нескольким специалистам», — объяснил художник. По его словам, Затравкину хотят провести резекцию, однако тот «пока боится» ложиться под нож.

27 ноября в сети появилось видео того, как пианист застрял в туалете самолета. Сафронов-Затравкин пообещал подать на автора записи в суд.

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