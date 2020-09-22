Сын Никаса Сафронова назвал проверенный способ обольстить любую женщину

Cын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин назвал проверенный способ обольстить любую женщину. Его слова опубликованы на сайте NEWS.ru.

240-килограммовый музыкант призвал мужчин, переживающих из-за своей внешности, раскрепоститься и избавиться от внутренних зажимов. Он напомнил, что человек не может нравиться абсолютно всем. «Однако нужно понимать, что кому-то ты обязательно придешься по вкусу, — подчеркивает 30-летний пианист. — Нужно не замыкаться в себе и пробовать найти такого человека».

По мнению Затравкина, чтобы завоевать любовь женщины, нужно относиться к ней с уважением и соблюдать субординацию. Он также посоветовал не наделять представительниц противоположного пола надуманными качествами и считать их неприступными.

Пианист убежден, что каждая женщина мечтает о надежном, заботливом и любящем партнере. При этом, по его словам, любой мужчина способен проявить заботу и любовь, а также завоевать доверие.

Все остальное — дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я — худой или с лишним весом — почему-то меня любят Лука Затравкин Пианист

В марте сообщалось, что Затравкин пожелал весить 250 килограммов ради сходства с «половозрелым львом». Он отметил, что отец поддерживает его в начинаниях.