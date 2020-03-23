Сын Никаса Сафронова пожелал весить 250 килограммов ради сходства со львом

Сын Никаса Сафронова, 29-летний Лука Затравкин пожелал весить 250 килограммов ради сходства с «половозрелым львом». Об этом сообщает Ruposters.

Весящий 242 килограмма пианист объяснил, что планирует набрать восемь килограммов в ходе Великого поста. «Соблюдая пост и ограничивая себя в сладком, хочу поправиться еще на восемь килограммов. Потому что для меня важна магия чисел. 250 килограммов — вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — заявил Затравкин.

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Пианист считает, что неправильно «использовать пост в качестве диеты» и хочет потолстеть и доказать своим примером, что постная еда может быть более калорийной и питательной, чем обычная.

Затравкин отметил, что отец поддерживает его в начинаниях.

Средний вес самцов львов составляет 181 килограмм, согласно исследованию ученых Ноуэлла К. и Джексона П., посвященному диким кошкам.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Лука Затравкин застрял в туалетной кабинке в самолете, летящем из Казани в Москву. Происшествие попало на видео, на кадрах видно, как пианист кричит: «Я не умру в туалете!»

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